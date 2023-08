Whitesnake-grundaren Bernie Marsden är död

Det var 1978, efter sin tid som sångare för Deep Purple, som Coverdale tillsammans med Marsden och en annan gitarrist, Micky Moody, bildade gruppen Whitesnake.

”Han var en genuint rolig, begåvad man som jag är hedrad över att ha fått känna och dela en scen med”, skriver Coverdale på X.

Marsden var med i Whitesnake i fyra år och var medförfattare till några av gruppens största hits, bland annat ”Here I go again” och ”Fool for your loving”. Bandets stora internationella genombrott kom dock några år efter att Marsden lämnat bandet 1982.

Han var även känd för att ha haft en värdefull gitarrsamling med över 200 instrument. Mest värdefull var troligtvis en Gibson Les Paul, med smeknamnet ”The Beast”, som värderades till närmare 20 miljoner kronor, rapporterar The Guardian.

Bernie Marsden blev 72 år gammal.