Hon gjorde sin första världscuptävling igår, det slutade med en 46:e plats för Öhlund. Men under söndagen gick det snabbare i den finländska backen för 17-åringen.

Med startnummer 51 låg Cornelia Öhlund efter halva loppet på 36:e plats och därmed utanför topp 30-gränsen för att gå vidare till åk nummer två senare idag. Men hon räddade upp det hela med en stark brant och höll in under avslutningen för att gå in som 27:a.

Direkt syntes stor chock på Öhlunds ansikte – som sedan gick ut i glädje.

Utöver Cornelia Öhlund gick även Sara Hector (6:a) och Hanna Aronsson Elfman (15:e) vidare till åk två, som startar 13:15.