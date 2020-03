En besviken Swenn-Larsson: ”Känns tomt och bara tråkigt”

Under onsdagskvällen kom beskedet att den alpina världscupsavslutningen för damerna i Åre ställs in. Det är en besviken Anna Swenn-Larsson som tagit emot beskedet under kvällsmiddagen på plats i Åre.

– Det känns tomt och bara tråkigt. Jag önskar att vi fick köra, jag var väldigt laddad, säger hon till SVT Sport.

Inte beredd på beskedet

Beslutet att ställa in tävlingarna kommer efter regeringens beslut att stoppa alla evenemang med mer än 500 personer. Sedan tidigare har världscupsfinalen i Cortina ställs in, vilket gjorde att Åre skulle vara den sista tävlingen för säsongen.

Trots det var Swenn–Larsson fullt inställd på att tävla i helgen.

– Det kom helt oväntat. Jag har inte haft en tanke på att det skulle bli inställt, kanske att vi skulle köra utan publiken, men inte att det skulle bli inställt, säger hon.

Det går inte att ta miste på hennes besvikelse över att inte få köra. Formen har pekat uppåt och hon var på väg mot en stor seger i förra tävlingen, när hon körde ur ett fåtal portar innan mål. Men hon har förståelse för beslutet.

– Jag litar på de som tar beslut, de tar det beslut de tror är bäst för oss åkare, säger hon.

”En fantastisk säsong”

Nu är världscupssäsongen över för de alpina åkarna och Swenn–Larsson får summera sin säsong tidigare än planerat.

– Jag har haft en fantastisk säsong. Jag tar med mig en känsla att jag kan vara med i den absoluta toppen, säger hon.