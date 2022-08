Novak Djokovic missade under uppmärksammade former Australian Open i vintras efter att ha vägrat vaccinera sig mot covid-19. Serben har hoppats kunna spela Grand Slam-turneringen, US Open, som inleds den 29 augusti i New York.

Djokovic skulle spelat en turnering i Cincinnati som uppladdning för turneringen, men han har nu dragit sig ur. Anledningen är att ovaccinerade fortfarande inte tillåts resa in i USA och därför kan han inte delta i turneringen.

Djokovic har vunnit US Open tre gånger och förlorade finalen mot Daniil Medvedev förra året. Serben har vunnit 21 Grand Slam-titlar och är bara en titel bakom Rafael Nadal som har flest titlar. Nu är det oklart om Djokovic får chansen spela US Open och komma ikapp Nadal.

