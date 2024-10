Han har hittat en serviceman i österrikaren Michael Ortner, men gör annars det mesta ett landslag annars skulle hjälpa till med själv: planering av träningsupplägg och träningsläger och bokning av resor/logi.

Kostnaden: 1,3 miljoner kronor

Men inte minst handlar det om att dra in pengar.

– Man får sätta sig i lägen som inte är så bekväma och lyfta luren och ringa runt till folk. Även när man har kört hård träning och egentligen bara skulle vilja fokusera på återhämtning. Men jag gillar faktiskt den nya vardagen. Det känns skönt att ha kontroll över sin egen satsning, säger han.

Monsén uppskattar sin totala budget för kommande världscupsäsong till runt 1,3 miljoner kronor. Han har i dagsläget samlat in mellan 80 och 85 procent av den summan. Pengarna har han fått in via jobb, sponsorer och en fundraiser.

Hur reagerar andra åkare när du berättar om det här?

– De är ganska chockade. Särskilt de från större skidnationer. Många är imponerade över att jag får till det. Schweizarna till exempel bara: ”det måste bli skitdyrt!”. De har ju verkligen allting ordnat och bra betalt, så för dem är det en helt annan värld kan man säga.

Har ett tydligt mål: ”Make it or break it”

Tidigare har Felix Monsén varit öppet kritisk mot det svenska alpina landslaget. Senast häromdagen vittnade han i Aftonbladet om att ha blivit dåligt behandlad.

Men när SVT Sport träffar honom på ett gym i Stockholm, vill han blicka framåt och inte fokusera på det som har varit, säger han.

– Jag har ju satt som mål OS 2026 och eftersom jag gör det på egen hand så blir det lite ”make it or break it”. Jag satsar hårt på att det ska gå vägen. Och jag tror på den åkning jag har visat på försäsongen, att det inte ska vara en för svår utmaning.

Monsén om att våga satsa utanför ett landslag – hör mer i spelaren ovan.