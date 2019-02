Lindsey Vonn kraschade i super-G – men åker störtloppet

Lindsey Vonn kraschade tidigt under sitt åk. Hon hoppade in i en flagga, föll framåt och åkte in i skyddsnätet. Hon tog sig ändå upp på benen själv och åkte ner för egen kraft.

– Jag var kanske nästan beredd på en uråkning. Jag tror att hon får anledning att fundera över om det är värt att ge sig upp igen, säger SVT Sports expert Tobias Hellman.

Men Vonn själv är säker på att hon kommer att åka störtloppet på söndag.

– Jag vet inte om jag kommer att vara snabb, men jag kommer att vara där, säger hon.