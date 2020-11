Superpeppad Wikström bättre än någonsin: ”Pallen är ett stort mål”

Förra säsongen kände Emelie Wikström att det började att stämma igen med åkningen och i den sista tävlingen, innan säsongen avbröts på grund av corona, kom bästa resultatet med en sjunde plats i Kranjska Gora i Slovenien.

– Jag tycker jag har börjat bättre i år på försäsongen så det känns bra, säger Wikström.

Tillbaka i toppen

Målsättningen är att hitta tillbaka till topp sju och sedan är det pallplatser som gäller.

– Klättra tillbaka till topp sju är ett stort mål, kliva upp på pallen är också ett stort mål. Sen har vi ju ett VM som väntar också, säger Wikström.

Vad är det som krävs för att du ska ta dig tillbaka till topp sju?

– Åkningen som jag har kommer att ta mig tillbaka till topp sju, det tror jag. Hade det bara varit fler race förra säsongen tror jag verkligen att jag hade varit där.

Dubbla race – inga herrar

Internationella skidförbundet FIS har bestämt att endast damerna ska tävla i Levi – detta på grund av att man vill göra tävlingen mindre och därigenom tryggare att genomföra med tanke på coronapandemin.

Planen är att damåkarna åker två världscuptävlingar i slalom, lördag 21 november och söndag 22 november.

”Go with the flow”

Det kommer att bli en mycket annorlunda säsong med tanke på corona-pandemin och det rådande världsläget

– Jag har bestämt mig för att ha en inställning som är, go with the flow. Man får bara hänga på vad det än är som kommer att hända, säger Wikström.