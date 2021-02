Super Bowl – en säkerhetsfråga

2020: Kansas City Chiefs–San Fransisco 49ers 31–20.

2019: New England Patriots–Los Angeles Rams 13–3.

2018: Philadelphia Eagles–New England Patriots 41–33.

2017: New England Patriots–Atlanta Falcons 34–28.

2016: Denver Broncos–Carolina Panthers 24–10.

2015: New England Patriots–Seattle Seahawks 28–24.

2014: Seattle Seahawks–Denver Broncos 43–8.

2013: Baltimore Ravens–San Francisco 49ers 34–31.

2012: New York Giants–New England Patriots 21–17.

2011: Green Bay Packers–Pittsburgh Steelers 31–25.