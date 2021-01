Så gick stormningen av kongressen till

Capitolium sett från ovan. Siffrorna visar var demonstranterna tog sig in. Foto: SVT, grafik: Alf Jonsson

1. Trumpanhängarna stormar avspärrningarna vid den västra sidan av parlamentsbyggnaden (Capitoliumet) och marscherar mot byggnaden.

2. Anhängarna klättrar upp för parlamentsbyggnadens väggar på den nordvästra sidan.

3. Upprorsmännen klättrar upp för byggnadsställningar för att komma in på andra våningen och slå sönder rutorna.

4. Upprorsmännen tar sig förbi avspärrningarna och bryter sig in i byggnaden genom dörren på den östra sidan.

Tidigt på eftermiddagen amerikansk tid samlades Trumpanhängare längs en polisbarrikad utanför parlamentbyggnadens västra sida. Runt klockan 20:00 svensk tid stormade anhängarna avspärrningarna och tvingade sig sedan upp för Capitoliums trappor.

Ungefär en halvtimma senare krossade anhängarna ett fönster på andra våningen och upprorsmän svämmade in i byggnaden.

Bilden visar Capitolium i genomskärning. Demonstranterna tog sig in i flera av husets salar. Foto: SVT, grafik: Alf Jonsson

En folkmassa bröt sig också genom huvuddörrarna till byggnaden där representanthusets plenisal ligger och vissa förflyttade sig sedan till den bredvidliggande rotundan. Dussintals Trumpanhängare rörde sig fritt i rotundan och vissa vandaliserade statyer i lokalen.

Polisen barrikaderade sedan huvuddörrarna till representanthusets plenisal. De drog sina vapen för att skydda ledamöterna i plenisalen när folkmassan samlades utanför dörren. Cirka klockan 20:40 svensk tid fick ledmöter i representanthuset gasmasker och evakuerades från plenisalen genom parlamentbyggnadens nedre våningar. Strax därefter bröt sig upprorsmän in i plenisalen.

Kort därefter gick anhängare runt fritt även i senatens kammare och tog sig dessutom in i galleriet på övervåningen. Senare på eftermiddagen bröt sig upprorsmän in talmannens arbetsrum som används av Nancy Pelosi, talman i USA:s representanthus. En bild på en man som satt med fötterna på Pelosis skrivbord spreds kort därefter.

Upprorsmännen var i och runt parlamentsbyggnaden under fleratimmar tills de fördes bort av polisen. Nationalgardet i delstaterna District of Columbia och Virginia kallades till platsen för att hindra Trumpanhängare från att återigen ta sig in i byggnaden. Många poliser patrullerade i området tills långt in på natten. Delstatens borgmästare Muriel Bowser utfärdade under onsdagen ett utegångsförbud som gäller från klockan 18:00 på onsdagen till klockan 06:00 på torsdagen lokal tid och undantagstillstånd gäller i två veckor framåt.