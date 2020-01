Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Här slår enarmade amatörgolfaren en hole in one Foto: SNTV

Här slår enarmade amatörgolfaren en hole in one

Laurent Hurtubise må vara amatör, men stod för en bedrift i världsklass under PGA-touren i Kalifornien förra veckan.

Den amerikanske 61-åringen, som föddes med en halv högerarm, slog en hole in one på fjärde hålet.

– Det var det coolaste jag någonsin upplevt på en golfbana, säger trippla PGA-tourvinnaren Troy Merritt.

Under PGA-touren i Kalifornen får amatörer chansen att spela sida vid sida med proffsen. Och det var under torsdagen på West Stadium som amerikanska amatörgolfaren Laurent Hurtubise stal all uppmärksamhet. Hurtubise föddes med en högerarm som slutar ungefär i höjd med armbågen och har spelat vänsterhänt golf sedan barnsben. Efter fullträffen hyllades han stort av ett flertal proffsspelare på plats. Bland annat sin partner för dagen, trippla PGA-tourvinnaren Troy Merritt. – Det var det coolaste jag någonsin upplevt på en golfbana, säger Meritt till pgatour.com Men någon rookie är Hurtubise inte. Slaget var hans tredje hole in one i karriären. – Han var lugn som en filbunke. Det var overkligt, säger en annan PGA-tourvinnare Greg Chalmers. För tidningen Desert Sun berättar Laurent Hurtubise att golfen blev ett sätt för honom att passa in under uppväxten. Han testade hockey och baseball, men fastade för golfen redan som 11-åring. – Sport var ett sätt för mig att bevisa att jag trots mitt handikapp kunde prestera lika bra som normala människor... som de kallas, säger den hyllade amatörgolfaren till Desert Sun. Dela Dela