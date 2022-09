HV71 spräckte målnollan – straffade Malmö

HV71 studsade tillbaka direkt efter SHL-degraderingen våren 2021 och trots statusen som nykomling ses Jönköpingsklubben som en utmanare om SM-guldet denna säsong.

Borta mot Malmö såg det dock länge ut att bli en andra raka förlust för HV71. Efter att ha blivit nollat i premiären mot Luleå (0–3) dröjde det ytterligare 47 minuter och 45 sekunder av ishockey innan HV71 spräckte sin målnolla i SHL-comebacken.

Första SHL-målet i karriären

Först 7.45 in i den tredje perioden mot Malmö kunde Måns Lindbäck – i numerärt underläge – sprätta in 1–2-reduceringen bakom Daniel Marmenlind i hemmamålet. Det var Lindbäcks första SHL-mål i karriären – och starten på en målexplosion i Malmö arena inför drygt 5 400 åskådare.

Malmös Ponthus Westerholm dundrade 42 sekunder efter HV-målet in 3–1 i numerärt överläge, men blott 14 sekunder senare reducerade André Petersson till 2–3. Petersson är en av alla stjärnvärvningar i HV71 denna säsong.

I slutskedet tog bortalaget ut målvakten Joni Ortio och med 26 sekunder kvar att spela lyckades Taylor Matson kvittera till 3–3 och ta matchen till en mållös förlängning. Väl i straffläggning var André Petersson den ende som gjorde mål och HV71 kunde ta hem extrapoängen.

Malmö har nästan samma trupp

Som nykomling har HV71 självklart haft en stor spelaromsättning i truppen. I Malmö är det snarare tvärtom.

– Jag ser det bara som en fördel att vi har nästan samma trupp. Vi kan jobba i lugn och ro under sommaren. Det blir en intressant resa framöver för oss, säger Malmöcentern Fredrik Händemark till C More.

Exempelvis Christoffer Forsberg har spelat i Malmö sedan 2015 och 15.53 in på den andra perioden kunde 28-åringen lyfta in skåningarnas ledningsmål. Knappt fyra minuter in på den tredje akten utökade Ponthus Westerholm till 2–0.

I det läget av matchen såg det ut som att Malmö, som vann premiären borta mot Skellefteå med 5–2, skulle kunna gå mot en relativt komfortabel seger, men HV71 kom tillbaka och kunde till slut vinna med 4–3 efter straffar.