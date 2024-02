Leffe • Kurre Hamrin minns man, hans 3 - 1 mål mot

Västtyskland var fantastiskt. Lite bortglömd

efter VM 1958, men för de som har fotbolls fans från 1950 - 60 talet kommer ihåg honom. Fiorentina var nog hans lag, som man förknippade honom med och förstås AIK där han blev stor. 1958 års VM lag som Sverige vann silver med anser jag var Sveriges bästa VM lag någonsin.

Vila i frid ”Kurre” You will never be forgotten”