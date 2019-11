Örebro upp i serieledning

Efter den första perioden var det ändå hemmalaget som ledde efter att Linus Fröberg gav HV71 ledningen efter 05.07.

I början av den andra perioden drog också Örebro på sig flera utvisningar.

Det redde Örebro ut och med drygt tre minuter av den andra perioden bröt Jonathan Andersson ett uppspel från HV71 och han spelade fram Linus Öberg som satte kvitteringen.

Det var juniorens andra mål på kort tid.

– Skönt att den satt, jag har skjutit mycket utanför, säger Linus Öberg till C More efter den andra perioden.

Ny serieledare

I början av den tredje fick Örebro spela i powerplay och det tog Sakari Salminen till vara på genom att sätta 2–1.

Med drygt två minuter kvar utökade Salminen till 3–1 efter pass från Mathias Bromé.

Sekunder senare fastställde Örebro slutresultatet till 4–1 när Shane Harper prickade in målet i tom kasse. Segern betyder att överraskningslaget Örebro går upp i serietopp med sju segrar på de senaste åtta matcherna.

– Vi spelar bra. Vi hade inte utvisningarna på vår sida i dag, men vi krigade på bra, säger Örebros Ludvig Rensfeldt till C More.

– Vi vinner matcher och är väldigt noggranna. Alla gubbar i laget köper systemet. Det är kul att vinna och vi har en målvakt (Dominik Furch) som alltid ger oss en chans att vinna.

Trots en överraskande serieledning är inte Örebro nöjd än.

– Jag vill vinna SM-guld med Örebro, och jag tror vi kan göra det. Hockeylivet är roligt just nu, säger Ludvig Rensfeldt.