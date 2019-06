Raset: Svenskorna föll tillbaka i LPGA-mästerskapen

Hedwalls gjorde fyra bogeys och två birdies, medan Lindbergs dag helt förstördes av sju bogeys, även om två birdies putsade till resultatet. De är 10 och 13 slag efter täten inför den sista rundan.

Toppstriden har tätnat efter att thailändskan Ariya Jutanugarn gick in på fyra under par. Hon ligger därmed bara ett slag efter ledande doldisen Hannah Green från Australien, som har totalt nio under par efter -2 på tredje rundan. Australiskan har bara en topp 10-placering på touren det här året.

Green hade en trist bogey på 18:e hålet.

– Ganska mycket av en besvikelse att avsluta med en treputt. Det är min första på hela veckan, sade 22-åringen från Perth, enligt Reuters. Hon var mest förvånad över att inte vara nervös när hon slog ut i ledning.

– Man jag tror nog att blir nervös i morgon, funderar australiiskan som aldrig varit i den här positionen.

Madelene Sagström ligger på en 60:e plats på totalt sex slag över par.