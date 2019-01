Guide: Här är sportåret 2019

26 december-5 januari: Junior-VM, ishockey, i Vancouver och Victoria. 29 december-6 januari: Tour de Ski, längdskidor, i Toblach. Val Müstair, Oberstdorf och Val di Fiemme. 6-17 januari: Dakarrallyt, bilsport, i Peru. 8 januari: CHL semifinal Frölunda-HC Plzen. 8 januari: Landskamp fotboll, herrar, Sverige-Finland i Qatar. 10-27 januari: Handbolls-VM för herrar i Danmark och Tyskland. 11 januari: Landskamp fotboll, herrar, Sverige-Island i Qatar. 11-13 januari: Skridsko-EM i Collalbo, Italien. 14-27 januari: Australian Open, tennis, i Melbourne. 15 januari: CHL semifinal HC Plzen-Frölunda. 19-27 januari: Junior-VM, längdskidor, i Lahtis, Finland. 21-27 januari: Konståknings-EM i Minsk, Vitryssland. 22 januari: Landskamp fotboll, damer, Sydafrika-Sverige i Kapstaden, Sydafrika. 24-27 januari: Winter X-Games i Aspen, USA. 26 januari-2 februari: Bandy-VM, herrar, i Vänersborg och Ale. 28 januari -3 februari: SM-veckan, vinter, i Sundsvall. 30 januari-3 februari: World Cup, curling, i Jönköping. 31 januari-10 februari: VM i snowboard, freestye och freeskiing i Utah, USA. SVT sänder i januari dessutom från världscuperna i längdskidor, skicross, skidskytte, backhoppning, alpint och hästhoppning, samt NHL-matchen New Jersey-Anaheim.

3-7 april: Göteborg horse show, världscupfinal i hoppning och dressyr. 4-7 april: Majortävlingen Ana Inspiration golf, damer, i Kalifornien. 4-14 april: Ishockey-VM, damer, i Finland. 6 april: VM-premiär, rallycross i Abu Dhabi. 6 april: Landskamp fotboll, damer, Sverige-Tyskland i Solna. 8-14 april: EM i brottning, Bukarest. 10-14 april: EM i gymnastik i Polen. 11 april: Euro cup handboll, herrar, Norge-Sverige, i Norge. 11 april: Landskamp ishockey, herrar, Sverige-Norge, i Östersund. 11 april: SM sprintstafett i Bruksvallarna. 11-14 april. US Masters golf, herrar, på Augusta i Georgia. 13 april: Landskamp ishockey, herrar, Sverige-Norge, i Östersund. 13 april: Euro cup handboll, herrar, Sverige-Norge i Partille. 14 april: Formel 1 i Shanghai. 20-27 april: VM i curling, mixeddubbel, i Norge. 21-28 april: VM bordtennis i Budapest. 27 april-4 maj: VM i kälkhockey, parasport, i Tjeckien. 28 april: Formel 1 i Baku. SVT sänder i april dessutom NHL-matchen St Louis-Vancouver.

2-5 maj: Carlson Hockey Games, i Sverige och Tjeckien. 3 maj: Diamond League-premiär, friidrott, i Doha. 3-4 maj: STCC-premiär i Knutstorp. 4 maj: FA-cupfinal, damer, i London. 10-26 maj: Ishockey-VM, herrar, i Bratislava och Kosice, Slovakien. 8-12 maj: Världscupfinal i curling i Peking. 11-12 maj: Stafett-VM, friidrott, i Yokohama. 11-12 maj: Champions League-final handboll, damer, i Budapest. 11 maj-2 juni: Giro d’Italia cykel, herrar. 12 maj: Formel 1 i Barcelona. 16-19 maj: PGA-mästerskapet golf, herrar, i New York. 18 maj: Göteborgsvarvet, SM i halvmaraton. 18 maj: FA-cupfinal, herrar, i London. 18 maj: Champions League-final fotboll, damer, i Budapest. 25 maj: Diamond League friidrott i Shanghai. 26 maj: Formel 1 i Monaco. 26 maj: Indy500, bilsport, i USA. 26 maj-9 juni: Franska mästerskapen tennis i Paris. 29 maj: Europa League-final, herrar, i Baku. 30 maj: Friidrott, Bauhausgalan 30 maj-3 juni: US open golf, damer, i South Carolina. 31 maj-2 juni: EM i kanot och kanotslalom i Frankrike. 31 maj-2 juni: EM i rodd i Schweiz.

1 juni: Stockholm Marathon 1 juni: Champions League-final fotboll, herrar, i Madrid. 1-2 juni: Champions League-final, handboll, herrar, i Köln. 1-2 juni: STCC, bilsport, i Anderstorp. 2-9 juni: Världscupfinal segling i Marseille. 5-9 juni: Nations League-slutspel fotboll, herrar i Portugal. 6 juni: Diamond League, friidrott i Rom. 7 juni: EM-kval fotboll, herrar, Sverige-Malta i Solna. 7 juni-7 juli: Fotbolls-VM, damer, i Frankrike. 9 juni: Formel 1 i Montreal. 10 juni: EM-kval fotboll, herrar, Spanien–Sverige. 13 juni: Diamond League, friidrott, i Oslo. 13-16 juni: Global Champions Tour, ridsport, i Stockholm. 13-16 juni: US Open golf, herrar, Pebble Beach i Kalifornien. 14-15 juni: Vätternrundan. 15-16 juni: STCC, bilsport, i Skellefteå. 16 juni: Rallycross, VM-deltävling, i Norge. 16 juni: Diamond League, friidrott, i Rabat, Marocko. 16-30 juni: U21-EM fotboll, herrar, i Italien och San Marino. 20-23 juni: PGA-mästerskapen golf, damer, i Minnesota, USA. 21-30 juni: Europeiska spelen i Minsk. 21-22 juni: NHL-draft. 23 juni: Formel 1 i Frankrike. 26 juni-2 juli: SM-veckan sommar i Malmö. 27 juni-7 juli: Basket-EM, damer, i Lettland och Serbien. 28 juni-7 juli: VM i beachvolley i Hamburg. 28-29 juni: Diamond League friidrott i Eugene, USA. 30 juni: Formel 1 i Spielberg, Österrike.

Augusti

1-4 augusti: Golf, British Open, damer, Milton Keynes, England

1-4 augusti: X-Games, Minneapolis

2-4 augusti: Simning, världscupen, premiär, Tokyo

4 augusti: Bilsport, formel 1, Budapest

5-10 augusti: Segling, matchracing, VM, Lysekil

5-11 augusti: Beachvolleyboll, EM, Moskva

8-10 augusti: Simning, världscupen, Peking

8-11 augusti: Golf, PGA-slutspelet, herrar, första omg, Jersey City, New Jersey

9-11 augusti: Friidrott, lag-EM, Bydgoszcz, Polen

13-18 augusti: Orientering, VM, Östfold, Norge

14 augusti: Fotboll, Supercupfinalen, herrar, Istanbul

15-17 augusti: Simning, världscupen, Singapore

15-18 augusti: Golf, PGA-slutspelet, herrar, andra omg, Medinah, Illinois

16 augusti: Cykel, världstouren, damer, lagtempo, Vårgårda

17-18 augusti: Bilsport, STCC, Gelleråsen

18 augusti: Friidrott, Diamond League, Birmingham

18 augusti: Cykel, världstouren, damer, linjelopp, Vårgårda

19-25 augusti: Ridsport, EM, hästhoppning, dressyr och paradressyr, Rotterdam

21-25 augusti: Kanot, VM, Szeged, Ungern

22-25 augusti: Golf, Tour Championship, final, herrar, Atlanta

22-25 augusti: Golf, Scandinavian Invitation (tidigare Nordea Masters), Mölndal/Göteborg

22-30 augusti: Bowling, VM, damer, Las Vegas

23 augusti-8 september: Volleyboll, EM, damer, Polen, Slovakien, Ungern och Turkiet

24 augusti: Friidrott, Diamond League, Paris

24-25 augusti: Friidrott, Finnkampen, Stockholm

24 augusti-15 september: Cykel, Spanien runt, Vuelta a Espana

25 augusti-1 september: Segling, världscupen, Enoshima, Japan

25 augusti-1 september: Rodd, VM, Linz (Ottensheim), Österrike

25 augusti-1 september: Judo, VM, Tokyo

26 augusti-8 september: Tennis, US Open, New York

28 augusti-1 september: Mountainbike, VM, Mont Saint Anne, Kanada

28 augusti-1 september: Ridsport, fälttävlan, EM, Luhmühlen, Tyskland

29 augusti: Friidrott, Diamond League, Zürich

30 augusti-1 september: Friidrott, SM, Karlstad

31 augusti-15 september: Basket, VM, herrar, Kina