Efter svåra olyckan – norske backhopparen är vaken

Det var under provhoppningen inför torsdagens tävling i flygbacken i Planica som Daniel-André Tande tappade kontrollen direkt efter uthoppet och med full kraft slog i marken.

27-åringen försattes i konstgjord koma direkt efter olyckan. Men igår kunde läkarteamet långsamt börja väcka upp Tande igen och processen har gått bra.

– Det har varit stor framgång i Daniels situation under nattens gång. Han är vaken och andas själv. Respiratorn kopplades bort vid 6-tiden imorse och allt har gått bra. Familjen är hos honom och han pratar med dem, säger det norska landslagets läkare Guri Ranum Ekås i ett pressmeddelande.

”Behandlad som en kung”

Tandes mamma och flickvän kom till Slovenien under gårdagen, då var processen med att väcka honom ur koman redan igång.

– Det var väldigt skönt att komma till sjukhuset tidigt idag och se att Daniel var vaken och att han var sig själv. Det har varit smärtsamma och långa dagar av väntan. Men det är skönt att veta att Daniel har blivit väl omhändertagen och kunnat återhämta sig under lugna och trygga förhållanden, säger familjen i ett uttalande.

– Läkarna och teamet har gett Daniel den bästa behandling som finns. Han har blivit behandlad som en kung!

Efter att världscuptävlingarna avslutades i Planica igår visade övriga hoppare sitt stöd för Tande genom att gemensamt hålla upp en banderoll med norrmannens namn och texten:

”All the best from Planica! See you soon!”.

KLIPP: Här kraschar Tande (26 mars 2021)