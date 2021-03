Villa-spelaren efter första SM-guldet: ”Det är helt sjukt”

Villaspelarna fick coronaanpassat en och en åka och hämta sina guldhjälmpar och medaljer innan de firade tillsammans när The Queens ”We are the champions ” dånade ut ur högtalarna. Det var en stor kontrast till de deppande Västerås-spelarna i innehallen i Uppsala.

– Det var fantastiskt roligt att få vinna med det här läget. Det känns helt otroligt. Det kommer att bli en del firande. Jag tror faktiskt inte ens att det har hänt. Det är nog först i morgon som jag tror att jag har vunnit ett SM-guld, säger Moa Friman.

– Det var tredje gången gillt. Nu var det våran tur, säger Sanna Gustafsson.

Rann iväg på slutet

Det var en tät match och VSK hade 3-3 ända fram till den 74:e minuten. Sedan rann det iväg för Villa.

– Det är så himla härligt att ta det här SM-guldet med det här gänget. Jag kan inte beskriva känslan. Alla gör en sådan otrolig kämpainsats. Det är helt sjukt. Det är tolv år sedan jag tog SM-guld senast så det var på tiden. Vi har haft en trygghet hela den här veckan och i halvtid så sa vi att vi gör så bra andra halvlekar och det var skönt att det trillade in mål i slutet så man kunde slappna av, säger målvakten Pernilla Elardt.

”Sådde ett frö 2015”

– Det är otroligt häftigt. Vi har gjort en resa sedan 2015 då vi sådde ett frö. Det har vuxit upp till ett träd med stadiga rötter och där ska vi stå ett tag, säger Villa tränare Christer Andersson rörd över framgången.

VSK blev detroniserat efter två raka SM-guld.

– Det är otroligt jobbigt och surt men Villa Lidköping har varit bäst hela säsongen. Vi ville gå för det och gav aldrig upp. Jag är stolt över tjejerna, säger VSK:s tränare Olle Wiberg.