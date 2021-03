Första SM-tecknet till Villas damer

Spelarna samlades i en stor hög och firade när slutsignalen ljöd och skrek: ”SM-guld, SM-guld”.

Med sex minuter kvar av ordinarie tid rann Ida Friman igenom och lade in 5-3, lyfte upp en backhand, fri med Isabelle Larsson i VSK-målet. Det satte punkt för en länge jämn final. Skyttedrottningen Tilda Ström fick avsluta målskyttet med att göra 6-3 och hamna i målprotokollet.

I början av andra halvlek kvitterade Västerås till 3-3 efter ett tungt distansskott upp i nättaket av Emelie Åkerlund.

Det blev full kalabalik när bollen studsade på VSK:s mållinje flera gånger innan domaren blåste straff för Villa med 20 minuter kvar. Västerås Galina Mikhailova blev utvisad för sabotage i avgörande fördelsläge i högen av spelare. Isabelle Larsson gjorde en dubbelräddning på Matilda Svenlers straff. En halv minut senare drog samma Svenler in 4-3 på en hörna för Villa. Villa hade då en spelare utvisad och inte skapat något speciellt under den perioden.

Smakstart för Villa

Efter 6.41 drog Julia Wallgren in 1-0 för Villa efter en högerhörna. Hon stod som andra skytt och sköt in bollen. I den 13 minuten klippte Charlotte Västerås Selbekk in 1-1 efter en frislagsvariant. Från väldigt snäv vinkel på högersidan slog hon in bollen mellan målvakten Pernilla Elardts benskydd.

– Vi har tränat in ett par varianter. I och med att det blev så snäv vinkel försökte jag bara få bollen på mål och skapa någonting, säger Selbekk.

Två straffar på två minuter

Det utdömdes två straffar inom två minuter i mitten av första havlek.

Villa gjorde 2-1 efter sin straff. VSK:s målvakt Isabelle Larsson gjorde en utmärkt penparad på Sanna Gustafssons straff. På returen störtade Lisa Östman fram och slog in bollen.

– Vi är supertaggade och vill ha den här matchen. Vi har vunnit 19 matcher och vill vinna den 20:e, säger Östman om Villas hunger med många vunna andrabollar och returer.

När VSK fick sin straff parerade Villas målvakt Pernilla Elardt ut Bella Aronssons skott till en resultatlös hörna.

Kort därefter skulle VSK ändå kvittera till 2-2. Ingrid Heien Bjonge drog iväg en lyra på ett frislag vid sargen på högerkanten. Hon fick se den högt slagna bollen segla ända in i mål. Elardt blev överrumplad och nådde inte bollen.

25 vinster av 25 möjliga

Vid 3-2 rakade Matilda Svenler in en retur som VSK:s målvakt Isabelle Larsson släppte rakt ut efter Tilda Ströms långskott.

Villa vann svenska cupen mot Västerås i höstas, vann grundserien efter full pott med 17 vinster och slog Skutskär i SM-semin med 14-0 totalt efter två matcher. Totalt vann Villa 25 matcher av lika många möjliga den här säsongen.