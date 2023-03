Damer

Isabelle Larsson, Västerås SK, Ellen Ahrnberg, AIK, Viktoria Karlsson, Villa Lidköping, Kajsa Ericsson, Västerås SK, Frida Wiklund, Villa Lidköping, Tora Uebel, Uppsala, Sanna Gustafsson, Villa Lidköping, Emma Ahlander, Villa Lidköping, Vilma Josefsson, Sandviken, Agnes Ögren, Villa Lidköping, Ida Friman, Villa Lidköping, Moa Friman, Villa Lidköping, Mathilda Eklund, Västerås SKTilda Ström, Villa Lidköping, Linnéa Larsson, AIK, Karla Thuresson, Skirö.

Herrar

Henrik Kjellsson G, Västerås SK, Anton Andersson G, IK Sirius, Martin Karlsson, Villa Lidköping, Joel Broberg, Villa Lidköping, Erik Säfström, Villa Lidköping, Linus Pettersson, Sandvikens AIK, Albin Airisniemi, Sandvikens AIK, Christoffer Edlund, Villa Lidköping,Ludvig Johansson, Villa Lidköping, Martin Johansson, Villa Lidköping, Oskar Vikblad, Edsbyns IF, Martin Landström, Västerås SK, Jesper Granqvist, Edsbyns IF, Christoffer Fagerström, Västerås SK, Dennis Henriksen, Sandvikens AIK, Ted Hedell, Edsbyns IF, Erik Pettersson, Bollnäs GIF, Viktor Spångberg, Västerås SK