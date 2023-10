– Det känns magiskt att ta tillbaka guldet efter att ha torskat några finaler säger VSK:s kapten Charlotte Selbekk i Bandypuls livesändning efter att The Queens ”We are the Champions” ljudit klart i arenan.

När hon elegant styrde in 5-1 i andra halvleken kändes det avgjort. Men Saik skulle krypa så nära som 5-3 och hade bud på ytterligare mål innan VSK kunde utnyttja de stora ytorna och vinna med 7-3.

Det var revansch för 3-6-förlusten i gruppspelet.

– Vi hade bättre koll på deras tongivande spelare nu och brände väldigt många chanser i den matchen, säger Selbekk.

”Västerås det bättre laget över 90 minuter”

Saiks superstjärna Tilda Ström kvitterade till 1-1 med ett skott utifrån men togs sedan hårt, var bevakad, och fick nöja sig med det målet. I gårdagens semifinal mot Skirö gjorde hon sex mål.

– Det var lite finalnerver och ett väldigt aggressivt och bra Västerås som är det bättre laget över 90 minuter. Om vi fått in fyra, fem kanske det hade kunnat gå annorlunda, säger Sandvikens tränare Thomas Linder.

När Ström försvann från matchbilden efter VSK:s väl valda taktik klev Emma Ahlander fram – och valdes till Saiks bästa spelare i finalen. Ström utsågs till hela svenska cupens MVP.

– Vi är nöjda när vi sammanfattar den här helgen. Vi ska spela ihop oss och spela bandy långt in i mars och hota Villa och Västerås, säger Linder.