Äntligen match för Uppsala

Om Umeå vinner så går man upp i serieledning i den haltande tabellen. Åtminstone tillfälligt då Alvik har två färre matcher spelade

Uppsala, som ligger och skvalpar i mitten av tabellen, kan ta steg uppåt om man vinner de hängmatcher laget har framöver.

I december var laget hårt drabbat av covid-19. Hela sex spelare var smittade vilket motsvarar nästan halva truppen och under månaden fick man tidvis ställa in all träning.

Står över

Till råga på allt elände så drabbades Amanda Tivenius av en hjärnskakning vid den senaste matchen i november, en hjärnskakning som hon ännu inte har tränat sig ikapp från.

Umeå är favoriter men det kan hända att Uppsalas skickliga returtagane fyrtorn Zenta Melnika, Lettland och Klaudia Lukacovicova, Slovakien, vill annat. De så kallade ”Twin Towers” spelade tidigare ihop i just Umeå.

Matchen sänds i SVT Play från 17.55 och eftersänds i SVT24 från 19.30.