Förlust för Zahui i första starten sen hjärnskakningen

Atalanta Dream gjorde sin första resa upp till New York för att möta Amanda Zahui och hennes New York Liberty. Liberty har haft en jobbig period på slutet med en vinst på de senaste tio matcherna och trots att Amanda Zahui gjorde comeback i startfemman så blev det ännu en förlust mot Atlanta på hemmaplan.

New York ledde med 14 poäng i halvtid och trots en tre poängsledning med 46 sekunder kvar så lyckades man inte knyta ihop säcken på hemmaplan. En offensiv foul i New Yorks sista anfall skulle visa sig vara ödestiger och Atlanta vann till slut med 90-87.

Amanda Zahui spelade 22 minuter och gjorde tio poäng för kvällen.

Kampen om slutspelsplatserna hårdnar

Med bara sex återstående matcher kvar i grundserien så måste det till en rejäl slutspurt för Zahui och hennes Liberty om det ska bli något slutspel i år. Precis under den åtråvärda åttondeplatsen, den sista slutspelsplatsen, finns tre lag på nio vinster däribland New York Liberty. Phoenix Mercury på åttondeplatsen ligger på tretton vinster och det måste till ett tapp för Phoenix och en uppryckning från New York om slutspelsdrömmarna ska hållas vid liv.

På tisdag ges ett utmärkt tillfälle för Amanda Zahui och New York att ta kliv mot slutspelet när man tar emot just Phoenix på hemmaplan.