Golden State har inlett på historiskt dålig nivå

Enda gången i NBA:s historia som ett lag inlett sämre var när Los Angeles Clippers förlorade sina två första matcher säsongen 1987-88 med 71 poäng.

– Det jag blev mest besviken över är att vi hade två bra träningsdagar där vi kunde gå igenom vår taktik och slipa på detaljer men det såg man inte mycket av i dag, säger Golden State-tränaren Steve Kerr enligt AP.

I USA har man tillgång till kraftfulla databaser och AP gör en grej av att det var första matchen en juldag sedan 1968 som Milwaukee Bucks vann på hemmaplan. Det beror på att nattens match var den första på hemmaplan på juldagen sedan debutsäsongen just 1968.

Näst största förlusten en juldag

När man ändå har tillgång till databasen kan det rapporeras att nattens förlust med 39 poäng är den näst största i NBA:s historia på just juldagen. Juldagen 1960 vann The Syracuse Nationals mot New York Knicks med 162-100.

Allra roligast för lagen var att ta emot en videohälsning via storbildsskärmen från nära och kära och släktingar som Bucks hade förberett som en överraskning.

– Det var den bästa presenten jag fick i dag, säger Bucks guard Jrue Holiday som inte fick ledigt.

Giannis Antetokounmpo, som nyligen skrev på ett rekordkontrakt värt 1,9 miljarder kronor för Bucks, noterades för 15 poäng och 13 returer. Noterbart var att han bara satte åtta poäng från golvet och bara sju av 15 straffkast.

Golden States superstjärna, trepoängsspecialisten Stephen Curry, satte 19 poäng. Han satte bara två av tio trepoängsförsök.