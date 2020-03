Här driver NBA-stjärnan med coronalarmet – nu är han själv smittad

All star-centern var på ett skojfriskt humör under en presskonferens när reportrar frågade om hur ligan skulle påverkas av coronautbrottet. Gobert gjorde narr av debatten genom att röra alla mikrofoner på väg ut.

Något han skulle få ångra djupt. Bara dagar senare konstaterades han sjuk i viruset och hela NBA ställdes in tills vidare.

– Jag vill tacka alla för deras stöd det senaste dygnet. Jag har känt många saker sedan jag blev sjuk... Mest rädsla, ångest och jag skäms. Där och då visste jag inte att jag var smittad och det finns ingen ursäkt. Jag hoppas att det här blir en varning för alla andra, säger han.

Dr. Stephen Redd, direktör på US Centers for Disease Control and Prevention's Office of Public Health Preparedness and Response, sade på ett möte i den amerikanska senaten att coronaviruset kan finnas kvar på ytor i timmar upp till en dag. Det finns inga uppgifter på om mikrofonerna torkades av efter att Gobert tog på dem.

Även Goberts lagkamrat i Utah Jazz Donovan Mitchell är konstaterat sjuk i viruset.