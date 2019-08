Jonas Jerebko klar för rysk toppklubb: ”Signar i kväll”

Enligt uppgifter till SVT Sport blir övergången officiell under morgondagen, onsdag, men kontraktet skrivs på ik väll. Det finns ännu inga uppgifter om längden på kontraktet eller vilken summa det handlar om.

Moskvaklubben BC Khimki spelar i VTB United League, en rysk liga som startades 2008. Khimki spelar också i Euro League, som är basketens motsvarighet till fotbollens Champions League.

Jonas Jerebko började sin karriär i Kinna-klubben Marbo Basket. Efter det blev det spel i Luleå för Plannja dit han gick 2006, men redan efter en säsong flyttade han till Italien och spel i Milano för klubben Angelico Biella. Jerebko blev draftad till NBA av Detroit Pistons 2009 där det blev fem säsonger.

Efter Detroit blev det Boston Celtics och Utah Jazz innan han hamnade i Oakland i Kalifornien och Golden State Warriors.

Har spelat över 600 matcher i NBA

Jerebko skrev förra sommaren på för de regerande NBA-mästarna Golden State Warriors. Förhoppningen var att bli den förste svensk att vinna ett NBA-mästerskap. Men skador på nyckelspelarna i finalserien gjorde att den planen föll och Toronto Raptors, vann titeln efter sex matcher.

Jerebko har spelat 635 matcher i NBA, i snitt 17,8 minuter per match och under den tiden snittade han 6,2 poäng och 4 returer per match.

Klubben är stjärntät och har i år dessutom värvat bland annat Timofej Mozgov som har många år bakom sig i NBA och Jeremy Evans, också han med NBA-meriter.

Laget har varit i final i Ryssland tre säsonger i rad.

SVT Sport har försökt nå Khimki som kommentera uppgifterna.