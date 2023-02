KFUM Kalmar Basket hade redan 2021 problem med att fullfölja säsongen. Laget ledde Sveriges näst högsta serie, Superettan, när ligan pausades på grund av pandemin och säsongen startades aldrig upp igen.

Nu kommer nästa smäll.

Kalmar har beslutat att dra sig ur högsta serien till nästa säsong och ta ett steg tillbaka. Skälet: Ekonomin, brist på hjälp från kommunen och dålig kommunikation med basketförbundet.

– Gästspelet i SBL herr har varit intressant och utvecklande på många sätt. Men också en studie alltför lik George Orwells ”Animal Farm” där ”all animals are equal, but some animals are more equal than others”, säger Jesper Birgemo som är ordförande i KFUM Kalmar basket till hemsidan.

Föreningen väljer att inför nästa säsong att bygga underifrån genom att bland annat satsa mer på bredd, sin juniorverksamhet och tillväxt i egna leden.

– Vår ambition är att ge egna produkter möjlighet till utveckling genom mycket speltid. Så då passar spel i något lägre divisioner vår långsiktiga strategi bättre, kommenterar sportchef Jonas Sjöberg.