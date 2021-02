LeBron James nya milstolpe – tredje någonsin

LA Lakers gigant LeBron James gasar om både Michael Jordan och Kobe Bryant i NBA:s poängstatistik.

Efter mötet med Brooklyn Nets, som Lakers förlorade med 109–98, lyckades han precis ta sig över 35 000-gränsen. Med två poäng till godo blir James den tredje NBA-spelaren genom tiderna att ha gjort mer än 35 000 poäng.

Och han har fint sällskap i toppen även om det är en bit kvar till förstaplatsen. Flest poäng av alla hittills har legendaren Kareem Abdul-Jabbar gjort, 38 387, följd av Karl Malone på 36 928 poäng.

Och liksom både Abdul-Jabbar och Malone har James en lång karriär att tacka de många poängen för. Nu under sin 18:e säsong i ligan snittar han minst 25 poäng per match och har så gjort de senaste 17 säsongerna. Det var bara under rookieåret i Cleveland som han inte lyckades leva upp till det snittet.

ARKIV: Säsongsbästa av LeBron James (26 januari)