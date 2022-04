Norrköping vann borta mot Luleå med 94-73 och kopplade greppet i semifinalserien.

Men trots segern var Norrköpings Tim Schüberg allt annat än nöjd. Anledningen: Inkastade föremål från publiken.

– Efter matchen kastade de in grejer på oss från läktaren. Jag hatar sådant här, fucking grisar, sa en märkbart upprörd Schüberg till SBL Play.

”Flyger in korvpaket”

Schüberg berättar senare att det var korvpaket som kastades in.

– Vi samlades efter och pratade om att vi gjorde en bra match som man brukar göra. När vi står i vår ring flyger det in korvpaket på våra huvuden. Jag är glad att det bara var jag som träffades. Jag tycker att Luleå måste lösa något med sin publik för jag tycker inte det är okej det som händer, säger han till SVT Sport och fortsätter:

– Någon gång under matchens gång delades det ut korvpaket. De kastade in de här korvpaketen mot oss som de fått i tredje eller fjärde perioden av någon sponsor. Jag kan gå med på att man är arg efter matchen men man kastar inte in saker mot spelare.

Var det hätsk stämning under matchen?

– Så är det ju. Det är vinna eller försvinna-mentalitet i båda lagen.

”Tycker förhoppningsvis att det är fel”

Schüberg, med förflutet i svenska landslaget, betonar att han vill släppa det här och blicka fram mot nästa match där Norrköping kan säkra finalbiljetten.

– Vi vill inte fokusera på detta nu, det som har hänt har hänt. Alla kan göra misstag och förhoppningsvis tycker Luleå-folket att de gjort fel.