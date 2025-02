Hör Tilda Trygger berätta om sin tillvaro i USA i spelaren ovan.

Tilda Trygger, uppvuxen i Saltsjöbaden, har snabbt blivit ett namn att räkna med i amerikansk collegebasket.

Efter spel i AIK Basket, Luleå och spanska Valencia valde hon att flytta till USA för att spela på North Carolina State University – ett lag som just nu är rankat topp 10 i landet.

Den senaste veckan har hon fått sitt stora genombrott när hon utsågs till Freshman of the Week i ACC som är en av de bästa ligorna i världen.

– Det är jättestort! Det är så sjukt många duktiga spelare som har kommit till den här ligan. Jag är otroligt glad och stolt och det visar på att om man jobbar hårt så kan man få såna här utmärkelser, säger Trygger.

SVT:s basketexpert Nick Rajacic är imponerad av hennes framfart.

– Tilda Trygger är den största talangen Sverige någonsin har haft, och det är ingen överdrift. Hon är nästan två meter lång, rörlig och kan skjuta, säger Rajacic.

EM-drömmen

Nu har Trygger siktet inställt på landslaget där Sverige har kvalificerat sig för EM 2025, som spelas i juni.

– Om coacherna vill ha med mig så är jag tillgänglig. Jag skulle 100% tacka ja till att få vara med, säger Trygger.

Frågan är – kan hon slå sig in redan i sommar?

– Ja, vi kommer att få se henne i EM, säger Rajacic.

Kan bli nästa svenska WNBA-spelare

19-åringen har redan tagit stora steg i sin utveckling, och och med rätt utveckling kan hon på sikt bli aktuell för WNBA, vilket är den bästa ligan i världen.

– Drömmen är ju att spela i WNBA. Om fem år hoppas jag att jag är där, säger Trygger.

– Hon kan gå hur långt som helst, det är bara upp det henne. The sky is the limit, säger Rajacic.