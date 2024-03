Den upphaussade draftettan från Frankrike har levt upp till de högt ställda förväntningarna inför säsongen och börjar nu känna sig mer och mer hemma i världens bästa basketliga.

”Wemby” snittar just nu 20,9 poäng och 10,2 returer per match, och är dessutom etta i statistikkolumnen för blockerade skott med 3,4 per match.

Hemma mot Indiana Pacers i natt blev det en duell mot en annan ung stjärna i form av 24-årige Tyrese Haliburton. Då glänste Wembanyama med totalt 31 poäng, tolv returer, sex assist och sex blockerade skott.

San Antonio vann med klara 117-105 trots att bara en poäng skiljde lagen åt när mindre än fem minuter återstod av matchen.

– Han har verkligen blivit mycket bättre. Hans självförtroende har ökat och han spelar riktigt bra just nu, säger Tyrese Haliburton om supertalangen.

Gjorde som klubbikonerna

Bara två andra rookies i ligans historia har noterats för minst 30 poäng, tio returer, fem assist och fem blockerade skott i en och samma match. Då handlar det om klubbikonerna David Robinson (två gånger) och Tim Duncan – som båda tillbringade hela sina karriärer i San Antonio.

Nattens seger var nog en skön revansch för Spurs som föll med hela 41 poängs marginal i mötet med Indiana i höstas.

– Det här är ett helt annat lag än när vi mötte dem i början av säsongen. De slog precis Oklahoma och de spelar extremt hårt. Det här var verkligen ett test för oss, säger Pacers tränare Rick Carlisle.

För San Antonio – som blivit NBA-mästare fem gånger, samtliga titlar från 1999 och framåt – har det varit en tung säsong och laget ligger sist i den västra konferensen.

Det här var dock lagets andra raka seger. Totalt har det blivit 13 segrar på totalt 61 matcher den här säsongen.