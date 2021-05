Zahui bänkad när Los Angeles utklassades

Zahui har spelat för New York Liberty sedan 2016 och var övertygad om att hon skulle återvända dit även den här säsongen. Istället är det nu Los Angeles och Sparks som gäller för svenskan.

– Det verkar som att jag kommer ha en bra roll där jag får spela, jag har haft jättebra konversationer med coachen om att vara ett hot och verkligen producera på det sättet, sa Zahui till SVT Sport inför premiären.

Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Zahui inför premiären: ”Laget är helt fantastiskt”

Men när säsongen inleddes mot Dallas Wings inatt tillbringade Zahui hela matchen på bänken. Därifrån fick hon se hur gästerna körde över Sparks.

Med knappt åtta och en halv minut kvar av den fjärde perioden ledde Dallas med 70-64. Då fick Nia Coffey ett jätteläge att sätta en trepoängare för Sparks – men missade.

Istället satte Dallas en trea och det blev startskottet för hemmalagets fall.

Under de kommande fem minuterna gjorde Dallas 13 poäng, samtidigt producerade Sparks noll framåt. Från att ha legat under med bara sex poäng låg Sparks plötsligt under med hela 19.

Allisha Gray i Dallas var poängbäst med 23 poäng och segersiffrorna skrevs till slut till 94-71.