”Våra hjärtan är brutna och det är med djup sorg vi kan konstatera att vår älskade George Edward Foreman Sr. gått bort, fridfullt den 21 mars 2025, omgiven av sin närmaste familj”, skriver närstående på hans Instagram.

Foreman, känd som Big George i ringen, tävlade under flera årtionden från 1960-talet och har vunnit guld vid OS och många titelbälten, inklusive VM-titeln i tungvikt två gånger.

Foreman förlorade sin första titel till Muhammad Ali i deras berömda Rumble in the Jungle-match 1974. Han professionella boxningskarriär innehöll 76 vinster varav 68 knockouts, nästan dubbelt så mycket som Ali. Foreman förlorade fem matcher under sin karriär.

Han vann sitt första världsmästerskap i tungvikt 1973 och gjorde det igen 1994 när han var 45. Han drog sig tillbaka från sporten 1997.