Från början skulle Laurén ha mött rumänskan Ioana Fecioru som boxades om en EM-titel förra året.

Men väl på plats i Köpenhamn, mindre än två dygn före match, fick hon nyheten.

– Tydligen hade hon fått väldigt hög feber, varit på sjukhus och fått förbud att boxas. Då fick vi hitta en motståndare i sista minuten. Och ersättaren skadade sig i första ronden så det var ganska mycket motgångar i comebacken. Men nu har jag gjort 39 proffsmatcher och ser fram emot nummer 40. Då hoppas jag att allt går strålande, säger Laurén.

Ersättaren har bara en seger

Ersättaren blev georgiskan Mariami Nutsubidze, 25, som hade blygsamma fem proffsmatcher på meritlistan – och bara en seger. Det på pappret svagaste motståndet Laurén har mött på tolv år.

– Det var henne eller ingen alls. Det är väldigt svårt att få in en ersättare i sista minuten som ska flyga in från en annat land, så jag är bara otroligt tacksam att jag fick en motståndare och kunde gå in och känna på nerverna och stämningen igen, säger Laurén.

Inhopparen Nutsubidze fick kasta in handduken efter bara en rond på grund av en axelskada.

”Skadan var inte fejk”

I sin segerintervju direkt efter matchen anklagade Laurén motståndaren för att ha fejkat skadan.

– Tydligen hade hon faktiskt skadat axeln, vilket ändå känns bra att det inte var fejk. Men just där och då var jag väldigt uppjagad och så taggad på att få kliva in och boxas många ronder för att känna att jag är tillbaka. Det är ganska osannolikt att man skadar axeln i rond ett så det kändes som att hon inte ville vara där.

Eftersom matchen blev så kort vill svenskan helst gå två matcher till och därefter utmana om en VM-titel i sin jakt på att bli tidernas äldsta världsmästare på damsidan.

– Nu får vi sätta oss ner och se vad det finns för möjligheter och erbjudanden. Helst av allt vill jag boxas på hemmaplan i Sverige. Jag hoppas att nästa match blir nu till våren, säger hon.