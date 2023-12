Otto Wallin gick in till ”The winner takes it all” av Abba när han ställdes mot Anthony Joshua i den stjärnspäckade ”Day of Reckoning”-galan i Saudiarabien.

Där var britten storfavorit och levde upp till förväntningarna.

Joshua som varit innehavare av tre av de fyra stora VM-titlarna öppnade självsäkert och starkt. Redan i den andra ronden hade han fått in ett hårt slag mot näsan som fick Wallin att börja blöda.

Bröt i femte ronden

Joshua hade ett stort övertag och svensken blev allt mer blåslagen. Och med drygt en minut kvar av den femte ronden fick Joshua in en hård träff som skakade svensken.

– Det är det bästa jag sett honom på ett tag, skriver den tidigare proffsboxaren Anthony Fowler på X om Joshuas insats.

Wallin lyckades hålla sig på fötterna och klarade sig hela ronden – förgäves. Hans tränare Joey Gamache valde att kasta in handduken och bryta matchen för att skydda svensken inför den sjätte ronden.

– Otto är en sann krigare, men hans ringhörna tog beslutet, Otto själv hade nog velat fortsätta. Men det här var min dag, säger Joshua i segerintervjun med DAZN.

”Kändes vilsen i hörnan”

Efter att Gamache kastat in handduken var det flera som var kritiska mot beslutet.

– Jag tror att Otto måste lämna Gamache. Han är säkert en bra tränare men han är inte redo för den här nivån eller rampljuset. Han kändes vilsen i hörnan och jag såg inget driv, säger DAZN-kommentatorn Paul Nilssen.

Förlusten var Wallins andra i proffskarriären. Han har tidigare förlorat en gång mot Tyson Fury.