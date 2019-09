Jenny Fransson klar för VM-final

Ukrainskan ledde med 5-3 när matchklockan tickade in på sista minuten. 32-åringen från Karlstad som under torsdagen har gjort det till en vana att forcera under den sista minuten lade i en växel till. I matchens slutskede fick Fransson in ett grepp på sin motståndare och kunde kontrollerat vänta ut tiden.

När domaren blåste av ledde hon med 8-7. Segersiffrorna skrevs 9-7 efter att ukrainskan efter slutsignal utmanat domslutet som stod kvar.

Vändningen i semifinalen kom bara en timme efter att hon säkrat en OS-plats med en ännu mer dramatisk vändning. 5-1 med 50 sekunder kvar, 4-5 med två sekunder kvar och 6-5 när matchen var över.

Fransson går VM-finalen i 68-kilosklassen i morgon fredag.

