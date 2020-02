Fransson efter beskedet om vattenflaskan: ”Känns som jag blivit slängd som mat åt hajar”

Jenny Fransson testade positivt för den anabola steroiden metyltestosteron den 9 januari.

Hon misstänker sabotage och ville därför få sin vattenflaska, som hon använde på ett landslagsläger i USA dagarna innan testet genomfördes, analyserad.

Fransson har tidigare sagt att Riksidrottsförbundet (RF) skulle hjälpa henne med analysen av flaskan, men igår berättade hon för Radiosporten att flaskan inte har analyserats.

Enligt RF är det Franssons eget ansvar att styrka sin berättelse eller tes om hur hon fick i sig den förbjudna substansen – vilket fått 32-åringen att reagera starkt.

– Just nu känns det som jag blivit slängd som mat åt hajar och står helt ensam där all kunskap jag samlat på mig under mina 32 år inte har någon betydelse, skriver Fransson på Instagram.

– Nu ska jag tydligen vara jurist, professor inom biomedicin och polis på samma gång för att kunna bevisa att jag inte tagit någon otillåten substans. Som elitidrottare är det tydligen mitt ansvar. Samtidigt som hela mitt liv är taget ifrån mig. Just nu känner jag mig inte större än en myra och inte värd någonting.

Åke Andrén-Sandberg, ordförande för Riksidrottsförbundets antidopningskommission, menar att en analys av flaskan kanske ändå inte hade kunnat fria Jenny Fransson.

– Om det finns något i flaskan, vad visar den i så fall? Det blir inte juridiskt hållbart. Men jag kan förstå om det kan finnas ett värde för henne, säger han till SVT Sport.

SVT Sport har, utan framgång, sökt Jenny Fransson sedan beskedet om det positiva dopningstestet blev känt den 9 januari.

KLIPP: Detta har hänt kring Jenny Franssons dopningsfall