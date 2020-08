Brittisk seger i damernas Tour de France

Deignan spurtade ner fjolårsvinnaren Marianne Vos som drog upp spurten för tidigt inför målgången på Promenade des Anglais. Och vann efter att ha cyklat i 2.22.51.

– Det är en sådan lättnad att ha vunnit loppet, säger Deignan till Reuters och tackar lagkamraten i Trek-Segafredo Elisa Longo Borghini som stressade Vos att dra upp spurten för tidigt.

Fahlin vann klungspurten

Sex åkare hade gått loss inför spurten på den kuperade 96 km långa banan. Svenskan Emilia Fahlin vann sedan klungspurten knappt två minuter efter täten och blev sjua. I klungan åkte Hanna Nilsson in som 19:e totalt.

Damernas Tour de France, La Course by Le Tour de France, är ett endagslopp som körts sedan 2014 till skillnad från herrarna som tävlar under tre veckor.

Det finns planer på ett etapplopp för damer i Tour de France, något som tidigast kan genomföras 2022.

Munskydd användes före och efter loppet.

KLIPP: Här tävlar Emilia Fahlin i sin etta under coronapandemin (8 maj):