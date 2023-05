– I morgon är det full gas igen och det känns bra. Det gäller att få tillbaka benen och om jag inte hade självförtroendet skulle jag inte starta, säger Roglic omsvärrmad av journalister och lämnade snabbt iväg rullande på sin cykel i Eurosports sändning.

Med ett par mil kvar att köra fick Roglic byta cykel efter problem med klingan i OS-orten Cortina d'Ampezzo. Med hjälp av en lagkamrat kom han snabbt tillbaka till klungan och lade sig i position för målgången i Tre Cime di Lavaredo på 2 304 meters höjd i dimman och fukten, den tredje av dagens toppar på över 2000 meters höjd i den 19:e etappen över 183 km.

Roglic kontrade på Thomas

Colombianen Santiago Buitrago vann drottningetappen, den tuffaste etappen av en etapptävling, och bakom lurade Thomas och Roglic på varandra. Med 400 meter kvar satte Thomas in ett ryck och fick en liten lucka men med 200 meter kvar segade sig Roglic i kapp och kontrade och kunde åka in som fyra och ta in tre sekunder på Thomas i sammandraget och är nu 26 sekunder efter.

Roglic var ytterst nära att ta tredjeplatsen, samma tid som Magnus Cort Nielsen, och få fyra bonussekunder.

Dagens etapp var även ”Cima Coppi” som är en hyllning till legendaren Fausto Coppi som hade sin karriär på 1940- och 50-talet efter högsta toppen under tävlingen.

I morgon väntar en tuff individuell tempoetapp över 18 km med de sista sju kilometerna tufft uppför. På söndag har cykelklassikern målgång i Rom.

Till resultaten.