Just nu pågår herrarnas Tour de France – och tävlingen avslutas på söndag. Dagen därpå är det dags för första upplagan av det nya Tour de France för damer och i det historiska ögonblicket kommer Julia Borgström att ingå.

21-åringen deltar som enda svenska.

– Det är skithäftigt. Det känns som att damklungan har väntat på det här ett tag nu. Det ska bli helt fantastiskt att delta, säger Borgström till Radiosporten.

Det handlar om åtta dagars tävling. Totalt väntar 100 mil cykling för svenskan, som tävlar för nederländska AG Insurance – NXTG Team.

– Jag har förväntningarna att det kommer vara en gigantisk folkfest med fantastiska och hårda etapper. Jag har aldrig gjort ett så stort och hårt etapplopp tidigare. Det kommer att bli intressant, utmanande och väldigt roligt.

Det är första gången som damerna tävlar under namnet Tour de France. Tävlingen hölls redan under 1980-talet, men gick då under olika benämningar.