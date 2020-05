Krock när nya datum för cykeltourerna spikats

Det internationella cykelförbundet har nu publicerat den nya tävlingskalendern. Det blir tre fullspäckade månader från 1 augusti till 31 oktober.

Tour de France: 29 augusti-20 september (ursprungliga datum 27 juni-19 juli)

Giro d'Italia: 3-25 oktober (ursprungliga datum 9-31 maj)

Vuelta a España: 20 oktober-8 november (ursprungliga datum 14 augusti-6 september)

”La Course by le Tour de France”, damernas endagslopp under Tour de France, skulle egentligen avgjorts 19 juli på på den stora gatan Champs-Élysées i centrala Paris. Istället körs loppet nu under öppningsdagen av Tour de France.

För ”Vueltan”, som genomfördes första gången 1935, innebär förskjutningen att det blir den senaste upplagan av tävlingen någonsin. Efter en önskan från arrangören kommer dessutom tre etapper att strykas. Det är unikt – sedan 1986 har ”Vueltan” alltid haft minst 21 etapper.

