För två veckor sedan vann Jenny Rissveds Gracia Orlova tour, en tävling i landsvägscykling.

Men under världscuppremiären i mountainbike, som körde i helgen, gick det sämre för svenskan. Under fredagens kortdistans kom Rissveds på plats 22 och under söndagen blev det en 14:e plats på den olympiska distansen.

Nederländskan Puck Pieterse vann söndagens lopp på tiden 1.23,01. Svenskan rullade in i mål på 1.25,29, 2 minuter och 28 sekunder efter vinnaren.

KLIPP: Jenny Rissveds vann Gracia Orlova 2023 (30 april 2023)