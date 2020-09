Tour de France-generalen covid-positiv – president Macron får ändra regeringssammanträde

Det betyder att alla 166 cyklister som är kvar i tävlingen tilläts starta på dagens etapp, pannkaksplatta 168 km mellan öarna Ile d'Oleron och Il de Re längs kusten norr om Bordeaux. Det var den tredje masstesningen som genomförts under årets tävling. De två senaste dagarna, de flesta under gårdagens vilodag, har 650 tester genomförts.

Dock har tour-generalen Christian Prudhomme testat postivt för covid-19. Han har nu lämnat touren och den nye tävlingsledaren François Lemarchand (från Paris-Nice-loppet) flaggade i väg dagens etapp.

Utslaget fick direkt påverkan på fransk politik. Premiärminister Jean Castex var med i kommissariebilen under lördagen och president Emmanuel Macron kommer att ställa in onsdagens regeringssammanträde eller också genomförs det via videolänk.

”Viktigast att ingen deltagare testat positivt”

– Uppenbarligen är det viktigaste att ingen deltagare har testat positivt. Jag har inte kommit nära någon åkare de senaste tio dagarna och nu kan vi se hur viktigt det är att vi håller avstånd från dem, säger Prudhomme, enligt AP.

Det råder ett strikt hälsoprotokoll och de deltagande stallen befinner sig i ”bubblor” utan kontakt med omvärlden. Om två personer, både åkare och personal räknas in, inom samma stall testas positivt inom en vecka kastas det ut från tävlingen som har målgång i Paris 20 september.

Det finns möjligen en nervös väntan för toppstallet Ineo Grenadiers (med titelhållaren Egan Bernal), Cofidis, AG2R-La Mondiale och Mitchelton-Scott där en personal drabbats av covid-19. Yttterligare ett sjukdomsfall skulle vara förödande och innebära uteslutning.

Nästa testning 14 september

Tävlingen inleddes två månader försenad 29 augusti för att anpassa sig efter coronapandemin som drabbat Frankrike hårt med mer än 30000 dödsfall. En fjärde masstestning kommer att äga rum 14 september, vilket är nästa vilodag. Om inga hemlighållna test genomförs under veckan kommer dock stallen att klara sig. Från måndag till måndag är det åtta dagar och alltså längre tidsrymd än vad regelverket kräver för uteslutning.

Det är första gången någonsin som Tour de France passerar två öar på samma etapp. Det går passande nog broar till båda öarna.

Det fullständiga namnet på orterna på dagens etapp är Ile d'Oleron Chateau-d Oleron och Ile de Re Saint-Martin-de Re.