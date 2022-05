23-årige Almeida kände sig dålig under natten och ett positivt prov togs under förmiddagen. Han blev även av med den vita ungdomströjan (åkare under 26 år). Han var 1.54 efter ledande Richard Carapaz när han tvingades bryta.

– Vi fick det tuffa beskedet att Joao inte kunde starta men var motiverade för att gå för etappsegern, säger spurtspecialisten från samma stall, UAE Team Emirates, Fernando Gaviria. Colombianen fick dock nöja sig med nionde plats.

Den flacka etappen över 156 km mellan Borgo Valsugana och Treviso var som gjord för spurtarna men en utbrytning på fyra åkare lyckades hålla undan och belgaren Dries De Bondt vann etappen.

Panik när tvåan Hindley åkte på punktering

Det såg ut att vara dramatiskt när totaltvåan Jai Hindley rullade i mål med ett punkterat däck en bit efter klungan med Carapaz men incidenten inträffade mindre än tre kilometer före mål så australiern fick tillgodoräkna sig tiden från gruppen han åkte med vid punkteringen och tappade inget men enligt stallet uppstod ett ögonblick av ”panik” innan man fick kontroll. Hindley är fortsatt tre sekunder efter Carapaz som jagar sin andra totalseger efter den första 2019.

– Jag vill behålla den rosa ledartröjan ända till slutet. Jag litar på mina ben, säger Carapaz.