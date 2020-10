3000 förare kör GGN i helgen: ”Vi har ögonen på oss”

Det har krävts mycket för att GGN ska kunna bli av.

– Vi har vidtagit väldigt många åtgärder. Från att de anländer med färjan tills att de åker hem. Det är väldigt många olika saker vi har tagit tag i för att göra det här coronasäkert. Vi ska undvika köbildning, även om vi är utomhus, säger Conny Bohlin som är vd för Gotland Grand National.

Han berättar att andra arrangörer har hört av sig för råd och inspiration.

– Vi är först ut i Sverige, kanske i Europa och kanske till och med i världen med ett evenemang av den här storleken. Det är klart att vi har ögonen på oss och det ska vi ha. Många andra stora tävlingar ringer och undrar hur vi gör. Vi försöker vara behjälpliga till alla.

Ett av evenemangen som har hört av sig är Vasaloppet.

– Vi fick energi av att de visade vilja att hitta lösningar. Det gav nog mest utifrån den dialogen. Sedan har vi ganska länge jobbat på en egen lösning som vi inte har stämt av mot just GGN. Vi har sagt under en längre tid att vi ska försöka få fram en lösning under oktober månad. Vi kämpar på och ska försöka hålla det, säger vd Johan Eriksson.