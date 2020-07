Efter succén – crosstjärnan öppnar för enduro

– Inte omöjligt att jag sadlar om helt till enduro redan nästa år, säger Filip Bengtsson till SVT Sport.

Filip Bengtsson anses som Sveriges främste motocrossförare med fyra SM-guld i MX1 och han har också representerat Sverige i VM vid ett flertal tilfällen.

Nu kan det bli enduro istället för den 28-årige svenske stjärnan, som tävlar för Vimmerby MS.

Segern på Gotland i höstas gav honom mersmak. Under helgens första SM-deltävling i enduro i Skövde körde Bengtsson in som totalfemma första dagen, för att sedan vinna totalt under den andra dagen.

– Nu när det gick så bra vid första försöket, så är det inte omöjligt att jag sadlar om helt till enduro redan nästa år. Men inget är bestämt. Jag vill känna att jag är klar med motocrossen först, säger Bengtsson till SVT Sport.

– Men det är jäkligt kul med enduro, man lär sig något nytt hela tiden. Motocross har jag kört länge, både internationellt och nationellt i tio år, men nu det kan bli sista året med crossen, fortsätter Bengtsson.

Kör båda SM-serierna

Just nu är det lite oklart om Bengtsson kan genomföra hela SM-serien i enduro. SM-serien i motocross startar i augusti, och nästa enduro-SM körs i Enköping den 6 september och ligger tätt inpå motocross-SM i Vissefjärda. Och Bengtsson har fabrikskontrakt med Husqvarna för att köra motocross.

Hursomhelst är Filip Bengtsson lockad av en storsatsning på enduro, där han tror sig även kunna hävda sig internationellt. Och det kan bli VM-start redan i höst för ”Fillibang”.

– Jag håller alla dörrar öppna. Både Micke Persson och Albin Elowson har gjort bra ifrån sig internationellt, och jag har visat att jag kan mäta mig med dem. Jag hoppas kunna prova någon deltävling i enduro-VM redan under hösten, för att se var man står lite, säger Filip Bengtsson.

Förutsättningar att lyckas

Filip Bengtsson har också skaffat sig en bra uppbackning för att göra en rejäl endurosatsning. Bengtsson representerar teamet Blom MX Racing från Vimmerby, där förre teamchefen och grundaren av Husaberg, Tomas Gustavsson är ny teamchef.

– Jag har väldigt bra material att köra på, och farten har jag med mig från motocrossen. På högsta nivån är det viktigt att man känner sig trygg i det man kör på. Som enduron ser ut i dag, tror jag att jag har väldigt stor nytta av motocrossen. Jag är ganska explosiv och har alltid varit snabb i början och vågar satsa, säger Filip Bengtsson.

KLIPP: Här vinner Filip Bengtsson Gotland Grand National 2019 (26 oktober 2019)