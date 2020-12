F1-stjärnan Lewis Hamilton har blivit adlad

En sjunde världsmästartitel, smittad av covid-19, ett stort engagemang mot rasism och för mångfald samt av britterna framröstad som årets sportpersonlighet.

2020 har varit innehållsrikt för Lewis Hamilton, som nu även kan kalla sig ”Sir”. Motorföraren är en av de många britter som på årets näst sista dag får hedersutmärkelser eller, som Hamilton, adlas.

Hamilton tog i år elva GP-segrar i Formel 1 och har nu flest delsegrar genom tiderna. Hans sjunde världsmästartitel innebär också att han tangerat Michael Schumachers sju VM-segrar inom sporten.

Men det lär vara minst lika mycket Hamiltons arbete för jämlikhet som ligger bakom utmärkelsen. Han har varit en förkämpe för jämlikhet, antirasism och mångfald genom sitt engagemang vid sidan av racingen.

Han blir nu den fjärde F1-föraren att adlas. Tre brittiska F1-förare har tidigare adlats, efter britterna Stirling Moss och Jackie Stewart samt australiern Jack Brabham.

Enligt The Guardian har ett stort frågetecken legat över Hamiltons eventuella adlande – att han av skatteskäl är skriven i Monaco. Tidningen uppger att premiärminister Boris Johnson personligen engagerat sig för att överkomma det hindret.

Bland övriga idrottare som får utmärkelser av drottningen finns fotbollsspelarna Jimmy Greaves, Ron Flowers och Gillian Coultard, som alla får hedersmedaljen MBE, den lägsta graden av medaljer.

Flowers är den siste nu levande av alla i Englands VM-vinnande lag 1966 som äras, Coultard var den första engelska damspelaren som spelade etthundra landskamper.

KLIPP: Lewis Hamilton säkrade VM-titeln (15 november 2020)

Filmfotograf adlas

Sammanlagt får 1 239 personer en utmärkelse. Förutom politiker och personer inom nöjesbranschen äras i år 123 personer som arbetar inom hälsovården.

Inom nöjesbranschen märks den Oscarsbelönade filmfotografen Roger Deakins (”1917”, ”Skyfall”, ”Fargo”) och skådespelaren och välgörenhetsarbetaren Sheila Hancock, som båda adlas.

Skådespelaren Lesley Manville – som i kommande säsonger av tv-serien ”The crown” ska spela prinsessan Margaret – tilldelas imperieorden CBE, Commander of the British Empire, och kollegan Toby Jones får den snäppet lägre graden OBE, Order of the British Empire.

Sångaren Craig David och Jed Mercurio, som bland annat ligger bakom tv-serien ”Line of duty” tilldelas varsin MBE.

KLIPP: Här skriver Hamilton historia – passerar Schumacher (25 oktober 2020)