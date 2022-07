– NEEEEEEJ, skrek en upprörd Charles Leclerc i teamradion kort efter att ha sladdat och kraschat vid kurva elva på Circuit Paul Ricard i Frankrike.

Den 24-årige monegasken jagade viktiga poäng på söndagen i förarmästerskapet där han låg 38 poäng bakom Max Verstappen inför racehelgen. Ferrariföraren Leclerc hade ett utmärkt läge att ta ikapp några poäng med sin start i pole position, men istället växte gapet då Leclerc blev helt utan poäng.

Istället var det just Max Verstappen som övertog raceledningen, en ledning som nederländaren kunde hålla hela vägen in i mål. Med 25 poäng till in på kontot är nu Verstappens ledning uppe i 63 poäng.

Resten av podiet fylldes av tvåan Lewis Hamilton, som jubilerade med 300 Formel 1-race, samt hans Mercedeskollega George Russell.

Nästa helg väntar nytt race i form av Ungerns GP.