– Vi tog tre poäng vilket var det viktigaste och det blev en bra genomkörare, säger MFF:s Johan Karlsson till TV4.

Malmö var det dominerande laget men Skövde stack upp ett par gånger. När man reducerade till 2-1 med kvarten kvar tändes hoppet om en poäng. MFF-försvaret fick inte bort bollen efter en hörna och Emil Skillermo fick läget att klippa in reduceringen på Södermalms IP där en hel läktarsektion på bortre långsidan är en byggarbetsplats.

Yonan har kontrakt till 2027

På tilläggstid bytte Skövde AIK i division 1 södra in framtidsnamnet Elias Yonan, född 2010, som precis fyllt 15. Yonan har spelat i klubben sedan han var 13 år och skrivit kontrakt till 2027. Den centrale mittfältaren gjorde sin A-lagsdebut i slutet av januari.

På tilläggstid byttes Armend Suljev ut. Han var den som hade de skarpaste lägena för Skövde.

– Lite synd att de gör mål så tidigt. Jag har ju lägen att göra två, tre mål så det är lite surt men insatsen var det inget fel på. Vi stod upp bra och att bara skapa lägen mot ett så bra lag är vi nöjda med, säger Suljev.

Hugo Bolin stod för ett snabbt ryck och passade in till Gabriel Busanello som pangade in 1-0 för MFF i nättaket. Otto Rosengrens distansskott betydde 2-0 för Malmö – strax innan Skövde fick in sin reducering.