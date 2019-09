19-åringens drömmål ger Kalmar arbetsro i botten

Det var en 19-åring som stack ut och blev hjälte när Kalmar vann bortamötet mot Östersund med 2-1.

Fröling kvitterade på straff i den 70 minuten och satte sedan matchavgörandet med knappt tio minuter kvar när han drog till med en halvvolley från 25 minuter. Bollen borrade sig in i maskorna bakom Aly Keita i hemmamålet.

– Jag kände att jag fick ut mitt spel och det jag vill göra, även om utdelningen kom ganska sent. Jag är nöjd, säger Nils Fröling till C More.

När 19-åringen får frågan om sitt drömmål spricker han upp i ett leende.

– Det är inget dumt mål alltså, jag fick en makalös träff. Wow, vilken känsla.

Går om Östersund

Dessförinnan hade ÖFK tagit ledningen i den första halvleken på straff genom Simon Kroon. Det var den andra straffen i matchen. Redan i den 32:a minuten blev Östersunds Dino Islamovic utvisad efter att ha fällt en Kalmarspelare i straffområdet. Den efterföljande elvameterssparken missades av Alexander Jacobsen.

Om det var muntra miner i Kalmar efter vinsten, så var det andra tongångar i Östersund.

ÖFK:s senaste seger kom den 14 juli hemma mot Norrköping. Därefter har det nu gått åtta matcher utan seger, varav sex förluster.

Tabellmässigt går också Kalmar om Östersund. Båda lagen står på 21 poäng, fem ner till Falkenberg på 16 poäng.