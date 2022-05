Det är på dagen 40 år sedan IFK Göteborg tog hem Uefacupen. Man besegrade tyska Hamburger med 4–0 över två matcher.

Vad Glenn Hysén, dåvarande mittback i blåvitt, minns?

– Det första jag minns är att jag blev skadad i andra matchen. Efter 20 minuter. Det var som en såg gick rakt in i ljumsken. Vår avbytare Glenn Schiller hade suttit inlåst på toaletten under första kvarten, men kom ut till slut, hoppade in och gjorde en kanonmatch.

Firar ni jubileet på något sätt?

– Vi skulle haft en jättefest i Partille Arena, men den blev inställd. Vet inte varför. Det skulle ha varit ett megapartaj. Men jag ska fira ordentligt ändå, säger Hysén.

”Ut och äta”

Tord Holmgren, målskytt i första finalen, förklarar:

– Vi skulle hyrt Partille Arena, men tillräckligt många anmälde sig inte. Det är lugnt. Några av killarna ska ses och gå ut och äta ändå, så det blir en bra kväll.

I dag ligger IFK Göteborg på elfte plats i allsvenskan. Vägen till Europa är lång. Glenn Hysén resonera kring det.

– Jag ska inte säga ”bu eller” bä om det där. Jag önskar bara att det går bra för IFK. Just nu går det åt helvete, och jag lider med laget, säger han.